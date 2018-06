Un bărbat divorțat apelează la The Guardian cu o dilemă mai puțin discutată, însă des întalnită în cazurile de divorț. Are probleme cu fiica lui după ce a decis să se despartă de mamă.

”Nu știu ce să mă fac cu fiica mea adolescentă care împlinește 18 ani luna aceasta. Am părăsit-o pe mama ei acum cinci ani și m-am mutat într-un apartament în apropierea fostei case. De atunci fata nu mi-a trimis niciun mesaj sau o scrisoare, nimic la ziua mea de naștere sau de Crăciun, nu m-a invitat niciodată la o petrecere aniversară și nu mi-a mulțumit pentru daruri și bani. Uitându-mă... citeste mai mult