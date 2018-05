Concret, reprezentanţii pacienţilor afirmă că încă nu a fost publicată forma finală a unui ordin care permite continuarea accesului la tratament deşi actualele contracte expiră într-o lună iar termenul prevăzut pentru negocieri este de 60 de zile. „La presiunile venite din partea pacienţilor am făcut mai multe apeluri către Ministerul Sănătăţii şi CNAS pentru a ni se comunica stadiul în care se află discuţiile şi negocierile privind începerea noului contract. Nu am primit niciun răspuns oficial. Temerile noastre sunt că pacienţii cu hepatită C vor aştepta şi anul acest până la punerea în aplicare a noului contract. Să nu uităm că... citeste mai mult

