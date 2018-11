„Let's Do It, Romania!” și Garda Națională de Mediu lansează concursul „Let's Be ECO!” Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, România!”, anunță lansarea concursului „Let’s Be Eco!”, desfășurat în cadrul primei ediții a proiectului...

Mesagerul, 1 Februarie 2017