Asociatia Telefonul Copilului dobandeste statutul de utilitate publica Asociatia "Telefonul Copilului", care gestioneaza, in Romania, numarul unic european de asistenta pentru copii - 116 111, a fost declarata de utilitate publica.

Asociatia a fost infiintata in 2006, dupa finalizarea functionarii serviciului 0800 8 200 200, timp de cinci ani, in cadrul programelor Phare finantate de Uniunea Europeana. In 2008, Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANC) i-a acordat licenta pentru implementarea numarului unic european de asistenta pentru copii - 116 111, Romania fiind a treia tara din Uniunea Europeana care a pus la dispozitia copiilor acest numar unic.

Citeste si:... citeste mai mult

azi, 10:28 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: Manager in