Cazurile de încălcare a drepturilor copilului şi gravitatea situaţiilor cresc de la an la an. Numai în primele trei săptămâni ale acestui an şapte copii şi-au pierdut viaţa, în propriile case, din cauza unor incendii izbucnite în lipsa părinţilor....

Cuget Liber, 2 Februarie 2013