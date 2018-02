Asociatia Romanilor din Italia continua ciclul de actiuni umanitare "SOS Romania"

Asociatia Romanilor din Italia (ARI) in colaborare cu partenerii sai privilegiati CCIRO Italia, Absolut TV si Salvamamme, mentine calendarul de actiuni initiat in urma cu multi ani, “SOS Romania”, program prin care au fost distribuite cantitati importante de ajutoare, bunuri pentru copii si pentru adulti. De-a lungul anilor, voluntarii ARI au trimis cadouri familiilor nevoiase si copiilor proveniti din aceste familii.

Actiunea de miercuri 31 ianuarie, a fost organizata in colaborare cu administratorul public al

judetului Prahova, Fabioara Ionescu, si s-a desfasurat in Complexul de Servicii Comunitare "Sfantul

Andrei" din Ploiesti.... citeste mai mult

