Guvernul României vrea să suspende plata contribuţiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - în perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat în programul legislativ al Guvernului României pentru acest an, perioada mai – decembrie.

Proiectul prevede o încasare integrală la buget pentru contribuţiile CAS şi ”suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07-31.12.2018”.

Totodată, proiectul vizează o contribuţie fixă de 84 lei în primul an, care ar urma să crească anual până la 125 lei in cinci ani. Această contribuţie ar urma să fie dedusă din... citeste mai mult