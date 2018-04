Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (ANSPSR) a publicat în Monitorul Oficial situaţiile anuale aferente anului 2017.



În anul 2017, ANSPSR a efectuat 3.762 de intervenţii pe mare pentru salvarea de vieţi omeneşti fără victime decedate prin înec.



Astfel, potrivit situaţiilor anuale aferente anului 2017, asociaţia deţine active imobilizate de 4.216.488 de lei, active circulante de 230.665 de lei, dar şi cheltuieli în avans de zero lei. Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România are datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an... citeste mai mult