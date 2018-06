Cu doar o zi inainte de intrarea in noul an, la Tragerile Speciale de Anul Nou, un jucator norocos a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.899.025,00 lei la Tragerea Suplimentara Loto 6/49. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-014 din...

Observator de Constanta, 31 Decembrie 2013