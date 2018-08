A fost aprobată hotărârea de Guvern prin care Asociația Help Autism dobândește statutul de utilitate publică. De mai mult de opt ani, asociația oferă servicii de diagnostic și terapie de recuperare și integrare pentru sute de copii, consiliere pentru părinți, formare pentru cadre didactice și personal calificat. Prin parteneriate public-private și campanii ample de conștientizare, contribuția Help Autism la o viață mai bună pentru copiii afectați și familiile lor, precum și la o societate educată cu privire la conștientizarea și acceptarea acestei tulburări, a depășit demult granițele capitalei. Cu peste 500 de copii sprijiniți, Help Autism este... citeste mai mult