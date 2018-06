Rep.: Ce reprezintă această asociaţie, EAEPC şi care sunt principalele obiective? Care este rolul Dumneavoastră, domnule Kasper Ernest în asociaţie? Există o asociaţie afiliată EAEPC şi în România?

KE: EAEPC (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies) este asociaţia europeană care reprezintă aproximativ 100 de distribuitori angro autorizaţi în 24 state din SEE, implicaţi în comerţul intracomunitar cu medicamente, importatori şi exportatori. Viziunea şi misiunea noastră este de a facilita accesul pacientilor europeni la medicamente, la preţuri convenabile.

Am fost desemnat, din aprilie 2018, ca noul secretar general al EAEPC,... citeste mai mult

azi, 08:08 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in