Primăria Constanţa a publicat rezultatul procedurii de selecţie a ofertelor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă în vederea organizării și derulării evenimentului „Ziua Copilului 2018“. Valoarea contractului este de 150.000 lei cu TVA inclus.



„Ziua Copilului 2018” va fi organizată anul acesta de Asociația Best Events. Au mai depus oferte în cadrul procedurii şi Ghiuvelichian Clara PFA şi Asociația Rima Art and Events.



În urma derulării procedurii de evaluare și selecție a ofertelor depuse, a fost desemnată câştigătoare oferta care aparţine Asociației Best Events, care a întrunit un punctaj de 33,2... citeste mai mult