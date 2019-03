Adunarea Generală a Acţionarilor firmei Roconst Plus SRL s-a întrunit în şedinţă în data de 17 ianuarie 2019. Asociat unic al firmei era Viorica Cobasnian.



Astfel, s-a luat hotărârea de a coopta asociatul Laurian Cobasnian, prin crearea a cinci părţi sociale, pe lângă cele 20 de părţi sociale existente. Structura participării asociaţilor la capitalul social al persoanei juridice Roconst Plus SRL va fi următoarea: Viorica Cobasnian are o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 80 de procente, în timp ce Laurian... citeste mai mult