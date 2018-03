În România, doar una din 10 școli are cabinet medical. Asta deși legea obligă toate instituțiile de învățământ să le acorde elevilor asistența medicală. Și acolo unde există, cabinetele sunt slab dotate, funcționează doar o zi sau două pe săptămână, sau pur și simplu sunt încuiate din lipsă de personal.

