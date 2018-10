Asistenta de la Spitalul Universitar, care a fost timp de 17 zile în greva foamei, pentru a atrage atenţia asupra neregulilor din unitatea medicală, a rămas fără loc de muncă, potrivit Digi24. Mariana Luceanu, asistent anestezist în cadrul Spitalului Universitar din Capitală, a primit ieri înştiinţarea prin care a fost anunţată că i-a fost desfăcut contractul de muncă, iar aceasta va intra în vigoare începând de astăzi.

„Am făcut greva foamei, eu nu am fost în discotecă. (...) Am terminat (n.r - greva foamei) în 22 august, acum suntem în 12 octombrie. (...) Pentru că am vorbit. A deranjat faptul că am spus neregulile din acest... citeste mai mult

