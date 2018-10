Asistenta Mariana Luceanu, care a protestat în urmă cu două luni făcând greva foamei la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că a fost dată afară de la locul de muncă pentru că a "spus neregulile din spital".

În replică, managerul unităţii medicale, Adriana Nica, susţine că asistenta a lipsit de la locul de muncă neîntemeiat în mod repetat.

"Am făcut greva foamei, eu nu am fost în discotecă. (...) Am terminat (n.r. - greva foamei) în 22 august, acum suntem în 12 octombrie", a spus vineri asistenta.

Întrebată de ce i s-a desfăcut contractul de