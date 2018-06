Tir rasturnat intr o curte langa Gara Internationala 1 In aceasta dimineata, in jurul orei 2.45, un autotren cu numar de Suceava, a intrat in refugiul statiei de tramvai de la Gara Internationala Nicolina, dupa care a intrat pe contrasens intr-o...

Buna ziua Iasi, 1 Iunie 2011