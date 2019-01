Asistent medical de la Ambulanta Barlad, gasit beat manga la serviciu!

INCONSTIENT… Caz incredibil la Ambulanta din Barlad! In urma unui control inopinat, care a vizat toti angajatii Serviciului de Ambulanta Vaslui, unul dintre asistentii medicali de la Statia Barlad, in varsta de 48 ani, a fost gasit beat crita, chiar la intrarea in tura. Ce-i drept, control in cauza s-a efectuat in seara de 7 ianuarie, de ziua Sfantului Ioan Botezatorul, iar asistentul se pare ca a venit la munca direct de vreo petrecere! Alcoolemia barbatului i-a speriat pe sefi, aceasta fiind de 0,90 alcool pur in aerul expirat. S-au declansat imediat cercetari, insa, intre timp, si la cabinetul lui Raed Arafat a ajuns o plangere care il... citeste mai mult

