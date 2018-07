Gata cu «umilinta» zecilor de asistati social din Bârlad care, zilnic, primeau hranã caldã la Cantina de Ajutor Social din oras. De acum înainte, acestia îsi vor primi caserolele cu mâncare din acelasi loc, dar care se va numi Sala de ceremonii «Cerbul de Aur».

De curand, clãdirea in care de zeci de ani functioneazã Cantina de Ajutor Social din Barlad a fost reabilitatã, atat la exterior, cat si la interior, astfel cã, in sfarsit, aratã asa cum trebuie. Potrivit conducerii, nu mai putin de 150.000 de lei de la bugetul local au fost cheltuiti pentru lucrãrile de reabilitare si modernizare. ‘Acoperisul a fost reparat in urmã cu doi ani, dar cu... citeste mai mult