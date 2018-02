Asigurare falsã, depistatã la un control de rutinã

La sfarsitul sãptãmanii trecute, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, pentru un control, pe raza localitãtii de frontierã Lunca Veche, un autoturism marca Audi 6 inmatriculat in Bulgaria, condus de vasluianul Gabriel M., in varstã de 26 de ani. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentatã la control pentru autoturismul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã... citeste mai mult