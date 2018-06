Asigurãri tip RCA false, depistate la Albita

La sfarsitul sãptãmanii trecute, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pentru efectuarea formalitãtilor necesare controlului pentru trecerea frontierei, cetãteanul din R. Moldova Serghei D. si cetãteanul roman Fiodor M., in varstã de 34 de ani, respectiv, 49 de ani, care conduceau ansambluri de vehicule formate din autocamion si semiremorcã, inmatriculate in Romania. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrilor tip RCA prezentate la control pentru autovehiculele in cauzã, politistii de frontierã... citeste mai mult