VESTI BUNE… Sunt sanse foarte mari ca Drumul National 2F, cel care leagã judetul nostru de judetul Bacãu, sã fie asfaltat în acest an. O spune directorul executiv al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi, Ovidiu Mugurel Laicu, care afirmã cã lucrãrile au fost întârziate din cauza scumpirii bitumului.

