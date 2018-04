ASF infiinteaza InsurTech Hub pentru sustinerea inovatiei tehnologice in asigurari Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis constituirea unui grup de lucru - InsurTech Hub – care are ca principal scop sustinerea inovatiei tehnologice in domeniul asigurarilor.

In vederea sustinerii dezvoltarii controlate a activitatilor de inovatie din punct de vedere tehnologic pe piata asigurarilor, care sunt din ce in ce mai frecvente la nivel mondial, atat EIOPA (Autoritatea Europeana in Asigurari si Pensii Private), cat si o serie de autoritati nationale de reglementare si supraveghere financiara si-au constituit echipe dedicate (grupuri de lucru)... citeste mai mult