• Pe parcursul anului trecut, vamesii ieseni au confiscat bunuri in valoare de aproape 8 milioane lei si au dat amenzi in valoare de 7 milioane lei În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, in urma activitatilor desfasurate de catre Directia Regionala...

13 Ianuarie 2017