Toata lumea se teme de cancer, de boli de inima sau de virusul HIV.

Acestea sunt boli cronice care avanseaza in timp si care in cele mai multe cazuri sunt fatale.

Exista insa o lista lunga de boli, care te pot omori doar intr-o zi:

1. Meningita - este o inflamatie a membranelor de protectie care invelesc creierul si maduva spinarii, cunoscute sub denumirea de meninge.

2. Boala Chagas - se transmite prin intermediul unei insecte care se hraneste cu sangele gazdei.

3. Accidentul vascular cerebral

4. MRSA - este o varietate recenta de bacterie de Stafilococus auriu.

5. Ebola - este o... citeste mai mult