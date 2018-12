Tulburarile gastrointestinale sunt frecvent intalnite in societatea de astazi, iar acest lucru se datoreaza in mare parte din cauza faptului ca oamenii consuma o cantitate destul de mare de produse alimentare asa-zis moderne, lipsite de elementele nutritive necesare pentru o digestie sanatoasa.

De asemenea, in compozitia acestora se mai afla o gama larga de substante toxice, coloranti, indulcitori artificiali si pesticide.

Vestea buna este ca tulburarile digestive cronice pot fi gestionate eficient, astfel incat sa nu afecteze calitatea vietii. Cateva modificari dietetice simple pot contribui semnificativ la... citeste mai mult