A început vânătoarea în Witchwood odată cu cea mai nouă expansiune Hearthstone, jocul de cărți de la Blizzard Entertainment. The Witchwood dezlănțuie 135 de cărți noi ce aduc modificări ale mecanicilor de gameplay, dar aceasta nouă expansiune marchează în același timp și începutul unui an nou Hearthstone, Anul Corbului.

Magia neagră a corupt creaturile pădurii și le-a azmuțit asupra capitalei ținutului Gilneas din Azeroth, dar regele Genn Greaymane și subiecții lui nu vor fi o pradă atât de ușoară. Cei care locuiesc în acest ținut se pot transforma în bestii cunoscute sub numele de worgen și... citeste mai mult

azi, 01:55 in IT&C, Vizualizari: 43 , Sursa: Agora in