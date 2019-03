Marius Negoita, barbatul care, in dimineata zilei de 4 aprilie 2016, a intrat cu masina intr-o statie de autobuz de pe Soseaua Ramnicu-Sarat, aducand moartea pentru cinci persoane, a fost eliberat conditionat in urma cu aproximativ o luna de zile.

Pe 11 februarie, Judecatoria Braila a dispus punerea in libertate a individului care fusese condamnat la 5 ani de inchisoare. Se pare ca doar doi ani petrecuti in spatele gratiilor au fost suficienti pentru eliberarea celui care a spulberat cu masina, intrand pe contrasens,... citeste mai mult