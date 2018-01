Stiai ca cimbrul face minuni in astfel de cazuri? Aceasta planta imbunatateste circulatia sangelui si calmeaza eficient durerile, scrie bzi.ro. Iata ce trebuie sa faci ca sa scapi de reumatism:

- fa comprese calde cu tifon si cimbru, aplica-le pe zonele unde simti durere si lasa-le sa actioneze timp de jumatate de ora. Repeta procedura ori de cate ori simti dureri. Vei observa ca, la un moment dat, acestea nu isi vor face aparitia.

- cumpara ulei de cimbru si seara, inainte de culcare, maseaza-te cu el in zonele in care ai probleme;

- bea... citeste mai mult

azi, 11:04 in Sanatate, Vizualizari: 36 , Sursa: Realitatea in