Fiul lui Michael Schumacher, Mick, a devenit sâmbătă, 13 octombrie, campion european de Formula 3, per circuitul de la Hockenheim, din Germania, acolo unde Schumacher Senior s-a impus de patro ori în Formula 1.

Mick Scumacher a încheiat pe locul 2 penultima cursă a sezonului, după estonianul Juri Rats.

"Sunt absolut încântat. Ceea ce a obţinut această echipă în ultimul an este de neimaginat", au fost primele cuvinte ale lui Mick Schumacher, potrivit BBC, la finalul cursei din Germania.

După prima zi din al zecelea weekend de curse (câte trei curse pe weekend), Mick Schumacher, în vărstă de 19 ani, are un avans de 51 de puncte în faţa... citeste mai mult

