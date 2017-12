Asa faci cele mai frumoase decoratiuni de Craciun cu lumanari plutitoare - Sunt gata in cinci minute

Craciunul se apropie cu pasi repezi, asa ca ne-am gandit sa-ti spunem cum iti poti decora casa de sarbatoare in mai putin de jumatate de ora.

Lumanarile plutitoare in vase sunt decoratiuni simple, dar de efect. Isi gasesc locul pe orice masa si sunt foarte usor de realizat.

Adauga cateva lumanari intr-un recipient transparent pe care l-ai umplu in prealabil cu apa, merisoare si crengute de brad. Continuarea AICI.

