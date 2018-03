ASA CONS ROMÂNIA, parte a Grupului CONSOLIS, specializată în producția elementelor din beton armat și precomprimat, caută Primitor-Distribuitor Marfă.



Departament: Achizitii, in subordinea gestionarului

Sediul companiei: Turda, STR. 22 Decembrie 1989, nr.27

Tipul ofertei: Full Time; Durata contractului: nedeterminata

Depoziteaza piesele / materialele in locurile de depozitare cu ajutorul utilajelor de transport; Identifica, prin etichetare sau marcare, materialele depozitate in magazie; Intocmeste documente de iesire a pieselor / materialelor prin constatari corespunzatoare: cantarire, numarare, etc. Inregistreaza datele de iesire din gestiune, efectueaza... citeste mai mult