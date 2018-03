Începând de săptămâna trecută, derby-urile din Liga 1 au fost transmise simultan pe Look TV şi Look Plus, iar comentariul a fost diferit, părtinitor pentru fiecare echipă. După experimentul din derby-ul Dinamo – Craiova, atunci când Sorin Cîrţu şi...

Pro Sport, 9 Februarie 2018