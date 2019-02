O intamplare petrecuta ieri in comuna ieseana Tomesti ar trebui sa ridice multe semne de intrebare • Un drum judetean s-a transformat in timp intr-un teren ce pare a fi facut special pentre teste extreme • Soferul unui microbuz a intrat pe acel drum si a ramas blocat • A fost nevoie de interventia utilajelor de la Primaria Tomesti si de bunavointa unor localnici care au pus umarul ca sa il ajute pe sofer • In tot acest timp, autoritatile competente ridica din umeri, totul pana cand se va petrece o tragedie • De precizat este faptul ca doi copii cu varste mai mici de 5 ani au fost... citeste mai mult

