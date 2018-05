Cel mai mare gard viu din lume se află în Scoția, pe marginea drumului care leagă localitatile Perth și Blairgowrie. Neobișnuitul „zid de verdeață” este situat la distanța de 6 km de Blairgowrie și la 18 km pe direcția nord de orașul Perth. Prin dimensiuni și aspectul său impunător, poate fi comparat cu zidul unei cetăți. Este un imens „perete” viu, care sporește în înălțime de la an la an. Impresionanta structură figurează și în Guinness World Records, drept cel mai înalt și mai lung gard viu de pe mapamond.

Strașnicul zid de verdeață are o înălțime medie ce... citeste mai mult