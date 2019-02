AS Tornado Vaslui a fãcut furori la Cupa “Bushido”

MMA & K1 Budokai

PERFORMANTÃ… Luptãtorii de la AS Tornado Vaslui au avut evolutii remarcabile la Cupa Bushido MMA&K1 Budokai – Galati. Sportivii pregãtiti de Petronel Huzum si Radu Arghir au obtinut nu mai putin de 14 medalii.

AS Tornado Vaslui a cucerit 14 medalii la Cupa “Bushido” MMA&K1 Budokai, competitie ce s-a desfãsurat la Galati, sub egida Federatiei Române de Budokai. La editia din acest an au participat sportivi de la 25 de cluburi din tarã. Sportivii de la AS Tornado Vaslui, pregãtiti de Petronel Huzum si Radu Arghir, au obtinut 14 medalii, dintre care sase de aur si opt... citeste mai mult

