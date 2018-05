AS SR Braşov domină la toate capitolele campionatul Ligii a 4-a Braşov.

După un tur de campionat echilibrat, în care bătălia pentru primul loc s-a dat între AS SR Braşov, Precizia Săcele şi Olimpic Zărneşti, lucrurile s-au schimbat radical în retur.

AS SR Braşov a câştigat la pas toate cele opt jocuri din retur, astfel că „stegarii” au reuşit un punctaj maxim: 24 de puncte.

În schimb, săcelenii au suferit două eşecuri, la Zărneşti şi la Cristian, iar Precizia se află la şase puncte de liderul campionatului.

