AS ROMA - SHAKHTAR DONETSK LIVE în LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM LOOK - VIDEO. AS ROMA va întâlni ȘAHTIOR DONEȚK în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, de la 21:45. Ucrainenii s-au impus în tur, 2-1.

Extrema braziliană Bernard, la final de contract cu Şahtior Doneţk, va părăsi clubul de fotbal din Ucraina la finalul acestui sezon, relatează L'Equipe.

Bernard Anicio Caldeira Duarte, 25 ani, a refuzat deja mai multe oferte de prelungire a înţelegerii cu Şahtior şi ar putea pleca în Italia, la Inter Milano.

Transferat în 2013 la Şahtior de antrenorul Mircea Lucescu, Bernard a disputat 92 de meciuri şi a marcat 13 de... citeste mai mult