AS ROMA - REAL MADRID LIVE STREAM în LIGA CAMPIONILOR. Champions League revine în această săptămână cu etapa "5" din grupe.

AS ROMA - REAL MADRID LIVE STREAM în LIGA CAMPIONILOR. Meciul serii se joacă de la 22:00 şi le aduce faţă în faţă pe AS Roma şi Real Madrid, două dintre performerele sezonului trecut. Cele două condug grupa G după primele 4 runde, cu câte 9 puncte, însă nu sunt încă sigure de prezenţa în optimi.

AS ROMA - REAL MADRID LIVE STREAM în LIGA CAMPIONILOR. Real Madrid vine după o înfrângere umilitoare în campionat, scor 0-3, cu Eibar, însă gruparea blanco a arătat în numeroase rânduri că în Liga Campionilor îşi poate atinge... citeste mai mult