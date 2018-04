Marți, de la 21.45, se dispută primele două partide ale retururilor sferturilor de finală din Champions League.

AS Roma primește vizita lui FC Barcelona, în ceea ce pare a fi doar o formalitate pentru catalani. Neînvinși de 38 de etape în La Liga, elevii lui Valverde par să-și fi asigurat deja biletele pentru semifinale.

Partida este în direct, de la 21.45, pe Look TV și Telekom Sport 1.

AS Roma - FC Barcelona (în tur 1-4)

Echipe probabile:

AS Roma (4-3-3): Alisson – Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi –... citeste mai mult

