Miercuri, 11 Aprilie, 00:22

Barcelona a șocat toată suflarea fotbalului european, fiind eliminată de AS Roma în sferturile de finală din Liga Campionilor. Catalanii au pierdut cu 0-3 returul de pe Olimpico, după ce în tur câștigaseră cu 4-1.

La finalul partidei, tehnicianul Barcelonei Ernesto Valverde, a vorbit despre eșecul istoric al catalanilor.

"Ne-am complicat foarte mult și a fost foarte dificil să jucăm. Totul a mers în favoarea lor. Am început bine, dar am fost surprinși de presiunea exercitată de adversară. Roma a jucat puternic, agresiv. A trebuit să întâmpinăm multe dificultăți.

Sezoanele sunt lungi,...