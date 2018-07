Brazilianul de 21 de ani, Malcom, a lăsat Ligue 1 pentru Serie A şi a semnat cu AS Roma. Atacantul este aşteptat luni seară, 23 iulie, să ajungă în capitala Italiei. Alături de un alt nou-venit la echipa antrenată de Eusebio Di Francesco, Olsen, Malcom va face vizita medicală şi vor pleca în State.

AS Roma a plătit 32 de milioane de euro plus 5 milioane de euro în bonusuri echipei franceze, Bordeaux, pentru mijlocaşul brazilian.

Malcom a ajuns în Europa în anul 2016, când s-a transferat de la Corinthians la Bordeaux pe 5 milioane de euro.

Marţi, 24 iulie, după vizita medicală, Malcom şi portarul Olsen vor pleca în Statele Unite ale Americii, acolo unde AS Roma participă la... citeste mai mult