AS MONACO - OSC LILLE LIVE în Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. AS Monaco o întâlnește pe OSC Lille în a 30-a etapă din Ligue 1, LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe DIGI ONLINE, de la 21:45.

AS MONACO - OSC LILLE LIVE în Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. AS Monaco va încearca să își întărească locul secund în clasamentul din Ligue 1, unde are un avans de patru puncte față de Olympique Marseille, în timp ce OSC Lille se află pe al doilea loc retrogradabil, la un punct de salvare.

citeste mai mult