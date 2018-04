As fi vrut sa fiu el

A venit la mine sa ne uitam impreuna la un film. Documetar. Un fel de Discovery cu Silviu Radu. Mi-am zis ca e nebun si ca ma va plictisi ca unul care vine sa imi spuna ca Marean Dragomir nu asfalteaza strazile.

Ei, bine, nu a fost asa! A venit un Silviu Radu cu sufletul in batista si cu penita gata sa mai modifice ceea ce nu mai poate fi sters, ca doar cartea aparuse. Pierdere de vreme, mi-am zis…. Dupa ce am citit cartea si am vazut filmul mi-am zis ca as fi vrut sa fiu ca el!

Ei, bine, nu este deloc asa! Sufletul din batista nascuse un joc de fluturi sub un clopot de... citeste mai mult