Echipa de fotbal AS CS Farul Constanta, nou infiintata si care a demarat procedurile pentru a-si schimba numele in FC Farul (brand castigat la licitatie de fostul fotbalist Ciprian Marica), a castigat la scor, 6-0 (2-0), meciul de seniori de astăzi din deplasare cu Portul Constanta, contând pentru etapa a patra a Ligii a 4-a a județului Constanta.

Golurile au fost marcate de Codescu (21), D. Zaharia (36), Pâslaru (58, din penalty), Lazăr (59, 90) si Curte (87).

AS CS Farul (antrenori, Ion Constantinescu, Georges Mihai si Laurenţiu Gheorghe) a jucat cu: Tătar -... citeste mai mult