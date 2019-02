Pe parcursul ultimelor zile am scris despre stadiul pregătirilor unor echipe fruntaşe din campionatele judeţene la fotbal. Am rămas însă datori cu informaţii legate de AS Căpleni, echipa de pe locul 1 din Seria C a Ligii a 4-a.

Pentru a afla detalii despre pregătiri, obiectivele acestei echipe, am luat legătura cu Zoltan Bakai, preşedintele AS Căpleni. De la dumnealui am aflat că lotul fruntaşei din Seria C şi-a reluat pregătirile de circa 2 săptămâni. Antrenamentele se desfăşoară la baza sportivă proprie, dar şi în sala de sport. În plus, pe lângă... citeste mai mult