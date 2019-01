În ultima zi a turneului, la sala LPS a venit şi noul ministru al Sportului, Bogdan Matei

Prima saptamana din 2019 a adus in prim-plan si prima competitie fotbalistica organizata de AJF Satu Mare.

Editia a 6-a a Cupei AJF Satu Mare la fotbal in sala a adus, pret de cinci zile la sala LPS Ecaterina Both, 28 de echipe de juniori.

“Ma bucur ca am putut strange din nou un numar atat de mare de echipe din tot judetul. Ii felicit pe toti pentru participare si pentru modul in care s-au prezentat la acest turneu. Au fost cinci zile pline cu... citeste mai mult