Deși obișnuim să aruncăm coaja de ananas, aceasta are la rândul său efecte benefice.

Ceaiul făcut din coaja de ananas este benefic pentru pacienții care trec prin etapa de chimioterapie. Acest ceai ameliorează simptomele neplăcute ce apar la pacienții bolnavi de cancer în timpul chimioterapiei.

Ameliorează durerile în osteoartrită . Ceaiul preparat din coaja de ananas s-a dovedit insa a fi eficient in ameliorarea durerilor specifice osteoartritei. Acest ceai reduce inflamatia de la nivelul articulatiilor genunchilor, degetelor, coatelor.

Are afecte antiinflamatoare – indiferent de natura... citeste mai mult