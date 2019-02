Aruncarea deseurilor la intamplare l-a costat enorm pe un brailean

Politia Locala Braila actioneaza in permanenta in vederea prevenirii si combaterii depozitarii deseurilor de orice fel, de catre persoanele fizice si juridice, pe domeniul public al municipiului Braila.

In ziua de 12.02.2019, un echipaj de politie care patrula in zona str. Viilor – Soseaua Dig Braila – Galati – str. Arcului, a observat o autoutilitara care transporta saci plini cu moloz si care circula cu farurile stinse pe o strada din zona fostului Abator. Pornind in urmarirea autoutilitarei,... citeste mai mult

