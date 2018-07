ARTmania la Sibiu

Lacuna Coil, Devin Townsend Project, You Me at Six şi Riverside sunt primele patru trupe confirmate pentru cea de-a 12-a ediţie a Festivalului ARTmania, care se întoarce cu un line-up de excepţie în Piaţa Mare din Sibiu, în perioada 28-29 iulie....

Adevarul, 4 Mai 2017